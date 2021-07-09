Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленський говоритиме з Меркель про війну на Донбасі і "Північний потік-2"

П'ятниця, 9 липня 2021, 20:03

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту 12 липня до Німеччини обговорить із канцлером Ангелою Меркель посилення ролі Німеччини в "нормандському форматі", припинення війни на сході України, будівництво газопроводу "Північний потік-2" і двостороннє економічне співробітництво.

Про це заявив прессекретар президента Сергій Никифоров, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Говоритимуть про посилення ролі Німеччини в "нормандському форматі", про роль Німеччини у встановленні миру на Донбасі. Зеленський також обов'язково наголосить на важливості припинення будівництва "Північного потоку-2". Він везе аргументи, які мають переконати приймаючу сторону у тому, що цей газогін шкодить як Україні, так і країнам Європи", - заявив Никифоров.

Він додав, що "Зеленський планує обговорити з Меркель енергетичну безпеку, реформування вугільної промисловості та підвищення енергоефективності виробництв. Сторони обговорять економічне співробітництво, оскільки Німеччина - один із ключових партнерів України у світі і перший партнер у Європі за товарообігом".

Також, за словами Никифорова, "однією з важливих тем розмови Зеленського і Меркель стане деокупація Криму та участь Німеччини в саміті "Кримської платформи" в Києві".

Теми: ЗеленськийМеркель


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Одного з найвпливовіших "ворів у законі" відпустили з-під варти

Новий рекорд: майже 115 тисяч щеплених від COVID за добу

Війна на Сході: один військовий загинув, троє постраждали

Головні новини п’ятниці і ночі: хакерська атака на сайт ВМС, новий прессекретар Зеленського

COVID-19: У світі виявили найбільше випадків за місяць

У Безоса натякнули, що політ Бренсона не буде вважатися “космічним”

Усі новини...
Зеленський
Новий прессекретар президента розповів, як їздив у групі підтримки команди КВК Зеленського
Президент перетасував свій Офіс
Зеленський офіційно призначив ведучого з каналу Ахметова своїм прессекретарем
Останні новини
11:02
Під Києвом поїзд зійшов з рейок, пасажирські рейси затримуються
10:46
У ТОПі відшкодування ПДВ за червень агроекспортер та комбінати Ахметова
10:32
Гендиректора "Регістру судноплавства" спіймали на хабарі
10:13
Одного з найвпливовіших "ворів у законі" відпустили з-під варти
09:52
У Києві поруч зі школою виявили наркопритон
08:52
Новий рекорд: майже 115 тисяч щеплених від COVID за добу
08:24
Коронавірус в Україні: 507 нових випадків, 364 госпіталізованих
08:14
Війна на Сході: один військовий загинув, троє постраждали
08:00
Головні новини п’ятниці і ночі: хакерська атака на сайт ВМС, новий прессекретар Зеленського
07:08
Reuters: США відмовилися надати військову допомогу Гаїті
Усі новини...