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Зеленський говоритиме з Меркель про війну на Донбасі і "Північний потік-2"

П'ятниця, 9 липня 2021, 20:03
Зеленський говоритиме з Меркель про війну на Донбасі і Північний потік-2

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту 12 липня до Німеччини обговорить із канцлером Ангелою Меркель посилення ролі Німеччини в "нормандському форматі", припинення війни на сході України, будівництво газопроводу "Північний потік-2" і двостороннє економічне співробітництво.

Про це заявив прессекретар президента Сергій Никифоров, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Говоритимуть про посилення ролі Німеччини в "нормандському форматі", про роль Німеччини у встановленні миру на Донбасі. Зеленський також обов'язково наголосить на важливості припинення будівництва "Північного потоку-2". Він везе аргументи, які мають переконати приймаючу сторону у тому, що цей газогін шкодить як Україні, так і країнам Європи", - заявив Никифоров.

Він додав, що "Зеленський планує обговорити з Меркель енергетичну безпеку, реформування вугільної промисловості та підвищення енергоефективності виробництв. Сторони обговорять економічне співробітництво, оскільки Німеччина - один із ключових партнерів України у світі і перший партнер у Європі за товарообігом".

Також, за словами Никифорова, "однією з важливих тем розмови Зеленського і Меркель стане деокупація Криму та участь Німеччини в саміті "Кримської платформи" в Києві".

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийМеркель
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