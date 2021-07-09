Зеленський говоритиме з Меркель про війну на Донбасі і "Північний потік-2"

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту 12 липня до Німеччини обговорить із канцлером Ангелою Меркель посилення ролі Німеччини в "нормандському форматі", припинення війни на сході України, будівництво газопроводу "Північний потік-2" і двостороннє економічне співробітництво.

Про це заявив прессекретар президента Сергій Никифоров, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Говоритимуть про посилення ролі Німеччини в "нормандському форматі", про роль Німеччини у встановленні миру на Донбасі. Зеленський також обов'язково наголосить на важливості припинення будівництва "Північного потоку-2". Він везе аргументи, які мають переконати приймаючу сторону у тому, що цей газогін шкодить як Україні, так і країнам Європи", - заявив Никифоров.

Він додав, що "Зеленський планує обговорити з Меркель енергетичну безпеку, реформування вугільної промисловості та підвищення енергоефективності виробництв. Сторони обговорять економічне співробітництво, оскільки Німеччина - один із ключових партнерів України у світі і перший партнер у Європі за товарообігом".

Також, за словами Никифорова, "однією з важливих тем розмови Зеленського і Меркель стане деокупація Криму та участь Німеччини в саміті "Кримської платформи" в Києві".