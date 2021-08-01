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Копав криницю: у Києві чоловіка засипало землею на глибині 4 метри

Неділя, 1 серпня 2021, 02:30

Ввечері 31 липня у Дарницькому районі столиці під час копання криниці стався обвал ґрунту, під яким опинилась людина.

Джерело: Головне управління ДСНС України у м. Києві

Дослівно: "31 липня о 20:40 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на вул. Садовій, що у Дарницькому районі столиці, на території приватної садиби, стався обвал ґрунту, під яким опинилась людина.

До місця виклику було направлено рятувальників 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону спеціального призначення".

Деталі: Як виявилося, під час копання криниці людину засипало землею у шахті глибиною близько 4 метрів.

Рятувальники відразу приступили до деблокування потерпілого за допомогою аварійно-рятувального інструменту.

Проте чоловік отримав травми, несумісні з життям.

Тіло чоловіка вилучили та передали слідчо-оперативній групі для з'ясування обставин трагічного випадку.

Українська правда
Теми: Київнадзвичайна подія


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