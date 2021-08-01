Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Копав криницю: у Києві чоловіка засипало землею на глибині 4 метри

Неділя, 1 серпня 2021, 02:30
Копав криницю: у Києві чоловіка засипало землею на глибині 4 метри

Ввечері 31 липня у Дарницькому районі столиці під час копання криниці стався обвал ґрунту, під яким опинилась людина.

Джерело: Головне управління ДСНС України у м. Києві

Дослівно: "31 липня о 20:40 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на вул. Садовій, що у Дарницькому районі столиці, на території приватної садиби, стався обвал ґрунту, під яким опинилась людина.

До місця виклику було направлено рятувальників 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону спеціального призначення".

Деталі: Як виявилося, під час копання криниці людину засипало землею у шахті глибиною близько 4 метрів.

Рятувальники відразу приступили до деблокування потерпілого за допомогою аварійно-рятувального інструменту.

Проте чоловік отримав травми, несумісні з життям.

Тіло чоловіка вилучили та передали слідчо-оперативній групі для з'ясування обставин трагічного випадку.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Київнадзвичайна подія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Київ
У Києві завдання захисту неба майже вирішили, в інших містах працюємо – Резніков
КМВА поки не буде сповіщати про тривогу через проблеми з "екстреними оповіщеннями"
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
Останні новини
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
Усі новини...
Реклама: