Копав криницю: у Києві чоловіка засипало землею на глибині 4 метри

Ввечері 31 липня у Дарницькому районі столиці під час копання криниці стався обвал ґрунту, під яким опинилась людина.

Джерело: Головне управління ДСНС України у м. Києві

Дослівно: "31 липня о 20:40 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на вул. Садовій, що у Дарницькому районі столиці, на території приватної садиби, стався обвал ґрунту, під яким опинилась людина.

До місця виклику було направлено рятувальників 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону спеціального призначення".

Деталі: Як виявилося, під час копання криниці людину засипало землею у шахті глибиною близько 4 метрів.

Рятувальники відразу приступили до деблокування потерпілого за допомогою аварійно-рятувального інструменту.

Проте чоловік отримав травми, несумісні з життям.

Тіло чоловіка вилучили та передали слідчо-оперативній групі для з'ясування обставин трагічного випадку.