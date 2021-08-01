COVID-19 у світі: кількість хворих перевищує 15 мільйонів

За добу 30 липня у світі діагностували понад 531 тисячу нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Індії, Бразилії.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у США зафіксували понад 52 тисяч, в Індії – понад 41 тисячу нових інфікувань, у Бразилії – понад 37 тисяч випадків.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Британія та Росія.

Україна серед країн світу займає 56 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 12 позицію.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Росія, Франція, а добовою смертністю від коронавірусу – Росія, Британія, Франція.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 179 285 118 осіб. Наразі нараховується понад 15 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 4 232 932 смерті від COVID-19.