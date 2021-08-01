Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

COVID-19 у світі: кількість хворих перевищує 15 мільйонів

Неділя, 1 серпня 2021, 07:25

За добу 30 липня у світі діагностували понад 531 тисячу нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Індії, Бразилії.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у США зафіксували понад 52 тисяч, в Індії – понад 41 тисячу нових інфікувань, у Бразилії – понад 37 тисяч випадків.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Британія та Росія.

Україна серед країн світу займає 56 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 12 позицію.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Росія, Франція, а добовою смертністю від коронавірусу – Росія, Британія, Франція.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 179 285 118 осіб. Наразі нараховується понад 15 млн активних випадків захворювання.

 

З початку пандемії підтверджено 4 232 932 смерті від COVID-19.

Українська правда
Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Литві затримали рекордну кількість мігрантів з Білорусі

відео Режим Лукашенка завернув спортсменку з Олімпіади, вона боїться повертатися в Білорусь

відео Адвокат Чауса заявив, що знайшов підзахисного

У Німеччині судитимуть 100-річного колишнього охоронця концтабору

У Шевченка закінчився контракт зі збірною України

відеоУ Туреччині через пожежі евакуюють туристів з готелів

Усі новини...
коронавірус
Флорида стала епіцентром коронавірусу у США
У Миколаєві виявили 4 випадки "Дельти": завезли з Туреччини та РФ
За час кампанії з вакцинації Україна отримала майже 12 млн вакцин – Ляшко
Останні новини
20:38
У Греції, Туреччині, Італії вирують пожежі: в Туреччині вже 8 загиблих
19:40
Ворог обстріляв українські позиції під Авдіївкою, втрат немає – ООС
19:11
Новини вихідних: готовність до опалювального сезону, зростання Bitcoin
18:44
Військові продовжили надзвичайний стан у М'янмі на 2 роки
18:15
У Литві затримали рекордну кількість мігрантів з Білорусі
17:58
За тиждень зросла оптова ціна скрапленого газу
17:38
відео Режим Лукашенка завернув спортсменку з Олімпіади, вона боїться повертатися в Білорусь
17:30
Хакери відключили систему запису на вакцинацію в італійському регіоні Лаціо
16:56
відео Адвокат Чауса заявив, що знайшов підзахисного
16:48
Шмигаль: понад 50% об’єктів готові до опалювального сезону
Усі новини...