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На Заході України і в Києві у неділю грози

Неділя, 1 серпня 2021, 08:33
На Заході України і в Києві у неділю грози

У неділю в західних областях України, а також у Києві та Київській області очікуються грози.

Джерело: ДСНС

 
meteo.gov.ua

Дослівно: "За даними УкрГідрометцентру, вдень 1 серпня у західних областях  грози,  подекуди град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

У Київській області найближчої години, з утриманням вдень 1 серпня гроза.

У Києві у найближчі 2-3 години з утриманням до кінця доби 1 серпня грози".

Деталі: ДСНС також попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні.

"1 серпня у Харківській, Донецькій, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Тернопільській, Львівській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Українська правда
Теми: погода
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