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Україна відправить миротворців до Боснії

Неділя, 1 серпня 2021, 10:12
Україна відправить миротворців до Боснії

Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про направлення національного континенту для участі у військовій операції Європейського Союзу "Althea" у Боснії і Герцеговині.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена на сайті РНБО.

ЄС розгорнув свої сили в Боснії в рамках місії EUFOR Althea для нагляду за військовим виконанням Дейтонської угоди 2 грудня 2004 року. Це відбулось внаслідок рішення НАТО передати власну миротворчу місію, яка підтримувала безпеку в регіоні з моменту закінчення війни 1995 року.

Усього 20 країн, включаючи країни-члени ЄС та країни з-за меж блоку, є членами EUFOR. Althea є третьою і найбільшою військовою операцією, яку ЄС здійснив на сьогодні.

Станом на березень 2019 року, сили EUFOR налічують 600 військовослужбовців з 20 країн.

Наразі у EUFOR беруть участь Албанія, Австрія, Болгарія, Чилі, Чехія, Франція, Греція, Угорщина, Ірландія, Італія, Польща, Португалія, Північна Македонія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швейцарія, Туреччина та Великобританія.

У липні 2020 року Комітет з питань політики та безпеки Ради ЄС затвердив рішення про участь українських військових в місії ЄС EUFOR Althea в Боснії і Герцеговині.

Нагадаємо, парламент Республіки Сербської, яка входить до складу Боснії, ухвалив низку законів, які захищають право сербів на альтернативну точку зору на події в Сребрениці 1995 року та загалом на війну в Боснії і Герцеговині та її наслідки.

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