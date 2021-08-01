Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Лашет пригрозив санкціями РФ в разі використання "Північного потоку-2" проти України

Неділя, 1 серпня 2021, 11:50

Глава Християнсько-демократичного союзу і кандидат у канцлери Німеччини Армін Лашет пригрозив Росії санкціями в разі використання газопроводу "Північний потік-2" проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Лашет заявив під час візиту до Польщі в інтерв'ю газеті Rzeczpospolita.

"Якщо Росія знову вчинить агресивні дії проти України, Німеччина вживе заходів на національному рівні і виступить за санкційні заходи в Європейському Союзі. Таким чином ми гарантуємо, що Росія не зможе використовувати трубопровід як геополітичну зброю", - наводить цитати з інтерв'ю німецьке видання Die Welt.

Лашет заявив, що угода між Німеччиною і США щодо газопроводу дає інструмент, за допомогою якого можна залучити Росію до відповідальності за деструктивні дії.

"Мені абсолютно зрозуміло: прихильність суверенітету і безпеці України повинна бути пріоритетом зовнішньої політики Німеччини. Не менш важливо дати зрозуміти Росії, що ми не приймемо, якщо Росія порушить міжнародне право, нападе на західні демократії за допомогою гібридних або порушить основні права людини і громадянина у своїй країні", - сказав він.

Нагадаємо, 21 липня США та Німеччина оголосили, що офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні.

Читайте детальніше: За лаштунками газової поразки: як з'явилася та що змінить для України угода про Nord Stream 2

Теми: НімеччинаПівнічний потік-2Росіясанкції


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Pfizer і Moderna підвищили ціни на свої COVID-вакцини – ЗМІ

У Греції, Туреччині, Італії вирують пожежі: в Туреччині вже 8 загиблих

У Литві затримали рекордну кількість мігрантів з Білорусі

відео Режим Лукашенка завернув спортсменку з Олімпіади, вона боїться повертатися в Білорусь

відео Адвокат Чауса заявив, що знайшов підзахисного

У Німеччині судитимуть 100-річного колишнього охоронця концтабору

Усі новини...
Німеччина
У Берліні суд заборонив антикарантинні протести
48 годин танців: Берлін вперше проведе ковід-експеримент у нічних клубах
Поблизу Берліна перекинувся автобус з туристами, багато постраждалих
Останні новини
23:20
Чехія пропонує Тимановській міжнародний захист на своїй території
22:23
США не планують повертатися до локдауну
21:49
"Динамо" забиває чотири "сухих" м’ячі "Вересу"
21:10
Pfizer і Moderna підвищили ціни на свої COVID-вакцини – ЗМІ
20:38
У Греції, Туреччині, Італії вирують пожежі: в Туреччині вже 8 загиблих
19:40
Ворог обстріляв українські позиції під Авдіївкою, втрат немає – ООС
19:11
Новини економіки: готовність до опалювального сезону, зростання Bitcoin
18:44
Військові продовжили надзвичайний стан у М'янмі на 2 роки
18:15
У Литві затримали рекордну кількість мігрантів з Білорусі
17:58
За тиждень зросла оптова ціна скрапленого газу
Усі новини...