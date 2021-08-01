Лашет пригрозив санкціями РФ в разі використання "Північного потоку-2" проти України

Глава Християнсько-демократичного союзу і кандидат у канцлери Німеччини Армін Лашет пригрозив Росії санкціями в разі використання газопроводу "Північний потік-2" проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Лашет заявив під час візиту до Польщі в інтерв'ю газеті Rzeczpospolita.

"Якщо Росія знову вчинить агресивні дії проти України, Німеччина вживе заходів на національному рівні і виступить за санкційні заходи в Європейському Союзі. Таким чином ми гарантуємо, що Росія не зможе використовувати трубопровід як геополітичну зброю", - наводить цитати з інтерв'ю німецьке видання Die Welt.

Лашет заявив, що угода між Німеччиною і США щодо газопроводу дає інструмент, за допомогою якого можна залучити Росію до відповідальності за деструктивні дії.

"Мені абсолютно зрозуміло: прихильність суверенітету і безпеці України повинна бути пріоритетом зовнішньої політики Німеччини. Не менш важливо дати зрозуміти Росії, що ми не приймемо, якщо Росія порушить міжнародне право, нападе на західні демократії за допомогою гібридних або порушить основні права людини і громадянина у своїй країні", - сказав він.

Нагадаємо, 21 липня США та Німеччина оголосили, що офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні.

Читайте детальніше: За лаштунками газової поразки: як з'явилася та що змінить для України угода про Nord Stream 2