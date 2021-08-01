Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лашет пригрозив санкціями РФ в разі використання "Північного потоку-2" проти України

Неділя, 1 серпня 2021, 11:50
Лашет пригрозив санкціями РФ в разі використання Північного потоку-2 проти України

Глава Християнсько-демократичного союзу і кандидат у канцлери Німеччини Армін Лашет пригрозив Росії санкціями в разі використання газопроводу "Північний потік-2" проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Лашет заявив під час візиту до Польщі в інтерв'ю газеті Rzeczpospolita.

"Якщо Росія знову вчинить агресивні дії проти України, Німеччина вживе заходів на національному рівні і виступить за санкційні заходи в Європейському Союзі. Таким чином ми гарантуємо, що Росія не зможе використовувати трубопровід як геополітичну зброю", - наводить цитати з інтерв'ю німецьке видання Die Welt.

Лашет заявив, що угода між Німеччиною і США щодо газопроводу дає інструмент, за допомогою якого можна залучити Росію до відповідальності за деструктивні дії.

"Мені абсолютно зрозуміло: прихильність суверенітету і безпеці України повинна бути пріоритетом зовнішньої політики Німеччини. Не менш важливо дати зрозуміти Росії, що ми не приймемо, якщо Росія порушить міжнародне право, нападе на західні демократії за допомогою гібридних або порушить основні права людини і громадянина у своїй країні", - сказав він.

Нагадаємо, 21 липня США та Німеччина оголосили, що офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні.

Читайте детальніше: За лаштунками газової поразки: як з'явилася та що змінить для України угода про Nord Stream 2

"Українська правда" у Threads

Теми: НімеччинаПівнічний потік-2Росіясанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Німеччина
ЗМІ: Німецька розвідка прослуховувала Пригожина й Лукашенка під час заколоту в РФ
Німеччина прискорить будівництво СПГ-терміналів після відмови від газу з РФ
Мостоукладач і засоби проти дронів: новий пакет допомоги від Німеччини
Останні новини
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
Усі новини...
Реклама: