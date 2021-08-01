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Китай тестує мільйони людей через спалах коронавірусу

Неділя, 1 серпня 2021, 12:41

Китайські міста розгорнули масове тестування мільйонів людей і ввели нові обмеження на поїздки через найбільший спалах коронавірусу в країні за кілька місяців.

Джерело: Channel News Asia

Деталі: Китай у неділю повідомив про 75 нових випадків коронавірусу, з яких 53 випадки місцевої передачі.

У липні в аеропорту Нанкін у східній провінції Цзянсу був виявлений варіант Delta. Тепер же кластер, пов'язаний з аеропортом, поширився на більш ніж 20 міст і понад десяток провінцій.

З географічної точки зору цей спалах є найбільшим за кілька місяців.

Влада почала три раунди тестування 9,2 мільйона жителів Нанкіна і помістила сотні тисяч людей на карантин.

Чиновники намагаються відстежувати людей по всій країні, які недавно приїхали з Нанкіна або Чжанцзяцзе, туристичного міста в провінції Хунань з 1,5 мільйонами жителів, який оголосив карантин і закрив усі туристичні визначні пам'ятки.

Влада повідомила, що в неділю нові випадки захворювання були зареєстровані на острові Хайнань – ще одному популярному туристичному місці, а також у провінціях Нінся і Шаньдун.

Країна також бореться з окремим зростанням числа випадків захворювання в зруйнованому повінню місті Чженчжоу в провінції Хенань. Тут було виявлено 27 випадків місцевої передачі, і в неділю влада наказала провести масове обстеження всіх 10 мільйонів жителів Чженчжоу. Також відправлений у відставку глава міської комісії з охорони здоров'я.

Теми: Китайкоронавірус


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