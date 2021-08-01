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У Туреччині через пожежі евакуюють туристів з готелів

Неділя, 1 серпня 2021, 13:05

Турецька влада евакуювала туристів з пляжів на південному заході країни, де вирують масштабні лісові пожежі, які загрожують готелям та будинкам місцевих жителів.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BBC.

Для захисту відпочивальників використовують катери берегової охорони Туреччини, яким на допомогу прийшли приватні човни та яхти.

У курортному місті Бодрум евакуювали три п'ятизіркові готелі. Мер Бодрума опублікував у Twitter кадри, на яких видно, що вогонь все ще палає в неділю вранці.

Місцеві ЗМІ також опублікували драматичні кадри, на яких видно, як люди зі своїми речами тікають з небезпечного району, коли до міста з гори, вкритої лісом, швидко наближається пожежа.

Пожежі, які тривають з середи, забрали життя шести людей.

Міністр сільського та лісового господарства заявив, що близько 107 із 112 лісових пожеж в Туреччині під контролем, повідомляє Hurriyet.

Він сказав, що три пожежні літаки, дев’ять гелікоптерів, більше сотні пожежних машин і бульдозерів  використовуються для гасіння пожежі в Мармарисі.

Наслідки пожежі у Туреччині дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди".

Теми: Туреччина


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