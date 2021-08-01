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В Естонії створили спрей для носа від коронавірусу

Неділя, 1 серпня 2021, 13:35

Естонські учені створили спрей від коронавірусу, що захищає від усіх штамів, які викликають найбільше занепокоєння.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише естонське видання Postimees.

Лабораторні дослідження показали, що спрей для носа забезпечує захист як від вихідного штаму, так і від штаму "дельта" індійського походження, а також від британських, південноафриканських і бразильських штамів.

Рішення, що дозволяє виробляти і продавати спрей під назвою BioBlock, було прийнято Департаментом здоров'я Естонії на підставі висновку групи експертів, що складається з фахівців з Департаменту лікарських засобів, Департаменту здоров'я, Департаменту сільського господарства і продовольства та Департаменту захисту прав споживачів і технічного нагляду.

З юридичної точки зору - це не лікарський засіб або медичний пристрій, але інформація про продукт і інформація на упаковці узгоджені як з Департаментом лікарських засобів, так і з Департаментом здоров'я.

Нагадаємо, уряд Естонії ухвалив рішення про те, що з 2 серпня носіння масок в громадському транспорті стане обов'язковим.

Теми: Естонія


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