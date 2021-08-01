Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Естонії створили спрей для носа від коронавірусу

Неділя, 1 серпня 2021, 13:35
В Естонії створили спрей для носа від коронавірусу

Естонські учені створили спрей від коронавірусу, що захищає від усіх штамів, які викликають найбільше занепокоєння.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише естонське видання Postimees.

Лабораторні дослідження показали, що спрей для носа забезпечує захист як від вихідного штаму, так і від штаму "дельта" індійського походження, а також від британських, південноафриканських і бразильських штамів.

Рішення, що дозволяє виробляти і продавати спрей під назвою BioBlock, було прийнято Департаментом здоров'я Естонії на підставі висновку групи експертів, що складається з фахівців з Департаменту лікарських засобів, Департаменту здоров'я, Департаменту сільського господарства і продовольства та Департаменту захисту прав споживачів і технічного нагляду.

З юридичної точки зору - це не лікарський засіб або медичний пристрій, але інформація про продукт і інформація на упаковці узгоджені як з Департаментом лікарських засобів, так і з Департаментом здоров'я.

Нагадаємо, уряд Естонії ухвалив рішення про те, що з 2 серпня носіння масок в громадському транспорті стане обов'язковим.

"Українська правда" у Threads

Теми: Естонія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Естонія
Україні буде важко отримати запрошення в НАТО на саміті у Вільнюсі - глава Міноборони Естонії
Прем’єрка Естонії: Україна повинна виконати критерії на 100% для початку переговорів
Естонія розірве договір з РФ щодо збереження культурних цінностей
Останні новини
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
Усі новини...
Реклама: