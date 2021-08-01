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У Німеччині судитимуть 100-річного колишнього охоронця концтабору

Неділя, 1 серпня 2021, 16:32
У Німеччині судитимуть 100-річного колишнього охоронця концтабору
Фото з Twitter ЄП

Колишній охоронець у нацистському концтаборі Заксенхаузен під Берліном, якому зараз 100 років, постане перед судом восени, через 76 років після закінчення Другої світової війни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Окружний суд Нойруппіна визнав звинувачення в співучасті у вбивстві по 3500 справах, і судовий процес намічений на жовтень.

Обвинувачений повинен мати можливість постати перед судом від двох до двох з половиною годин на день, повідомив представник суду.

Обвинувачений, ім'я якого не було названо відповідно до німецьких законів про ЗМІ щодо підозрюваних, як повідомляється, працював з 1942 по 1945 рік охоронцем табору в Заксенхаузені, де близько 200 000 осіб були ув'язнені і 20 000 вбиті.

У той час як число підозрюваних у нацистських злочинах зменшується, прокуратура все ще намагається притягнути людей до відповідальності.

Знаменний вирок у 2011 році відкрив шлях до більшої кількості судових переслідувань, оскільки робота в концентраційному таборі вперше була визнана підставою для провини без доказів конкретного злочину.

"Українська правда" у Threads

Теми: Німеччинавійнасуд
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