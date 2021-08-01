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Режим Лукашенка завернув спортсменку з Олімпіади, вона боїться повертатися в Білорусь

Неділя, 1 серпня 2021, 17:38
Фото з Telegram Фонд спортивной солидарности

Режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка вирішив примусово повернути в країну з Олімпіади в Токіо легкоатлетку Христину Тимановську, яка раніше різко розкритикувала білоруських спортивних чиновників; бігунка боїться повертатися додому.

Джерело: Euroradio

Пряма мова Тимановської: "Мені просто сказали збирати речі і летіти додому".

Деталі: Напередодні Тимановська різко розкритикувала білоруських спортивних чиновників, які вирішили поставити її на командну естафету 4 по 400 метрів (хоча вона бігає індивідуальні дистанції 100 і 200 м – ред.), оскільки білоруські бігунки з естафетної команди не здали достатню кількість допінг-тестів, і їх не допустили до участі в Олімпійських іграх.

Повідомляється, що двоє учасників білоруської делегації – "психолог і ще з НОК хтось" – привели Тимановську в зону вильоту аеропорту Токіо і збиралися посадити на рейс до Стамбула.

Однак про ситуацію стало відомо – і в зону вильоту прибули волонтери і поліція.

Тимановська повідомила, що наразі перебуває з поліцією, "поки вони вирішують, що робити".

Спортсменка також зазначила, що боїться повертатися до Білорусі.

Теми: БілорусьОлімпіадаспорт


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