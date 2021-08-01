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У Греції, Туреччині, Італії вирують пожежі: в Туреччині вже 8 загиблих

Неділя, 1 серпня 2021, 20:38
Фото Anadolu Agency

У Греції, Туреччині та Італії триває боротьба з лісовими пожежами, температура повітря підвищується, у Туреччині вже 8 загиблих.

Джерело: DeutscheWelle

Дослівно: "За офіційними даними, через пожежі у країні загинуло щонайменше вісім людей – сім в Анталії та одна у Мармарисі. Сотні осіб отримали травми".

Деталі: У Туреччині екстрені служби борються з лісовими пожежами вже 5 днів поспіль. У ніч на неділю в районі Бодрума евакуювали мешканців кількох сіл. Також евакуювали більше сотні туристів. 

Триває боротьба з лісовими пожежами також у Греції та на півдні Італії. Зокрема, на Сицилії задіяні  800 пожежників. На цьому острові, а також у Калабрії та Адріатичному регіоні Апулії проти вогню задіяні пожежні літаки.

Особливо постраждало місто Катанія. Його мер повідомив про "повністю зруйновані" райони на півдні міста.

Також повідомляється, що 31 липня почав виявляти активність вулкан Етна, біля підніжжя якого розташована Катанія.

У Греції в результаті пожеж через проблеми з диханням у лікарні потрапило щонайменше 16 людей. Поблизу невеликого містечка Егіон зруйновано кілька будинків. Вранці в неділю пожежу вдалося локалізувати.

Тим часом температура повітря у країні продовжує підвищуватися. У неділю у Греції очікується до 45 градусів Цельсія. В містах відкрили приміщення для людей, в яких вдома немає кондиціонерів.

Теми: пожежаГреціяТуреччинаІталія


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