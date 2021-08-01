Pfizer і Moderna підвищили ціни на свої COVID-вакцини – ЗМІ

Фармацевтичні компанії Moderna і Pfizer вирішили підняти ціни на свої вакцини проти COVID-19.

Джерело: "Радіо свобода" з посиланням на публікацію Financial Times

Деталі: Вакцина Pfizer подорожчала на 25% – з 15,5 до 19,5 євро. Moderna підвищила ціну приблизно на 10% – в останніх контрактах на поставку в ЄС ціна становить 25,5 долара (тоді як у першій закупівельній угоді одна доза коштувала близько 22,6 долара).

Зазначається, що третя фаза випробувань вакцин Pfizer і Moderna показала більш високу ефективність цих препаратів порівняно з вакцинами компаній AstraZeneca і Johnson&Johnson.

Європейська комісія і уряди країн ЄС погодилися заплатити вищу ціну, щоб забезпечити підтверджені поставки з європейських заводів-виробників.

Повідомляється, що Moderna підтвердила, що угоди щодо менших обсягів виконуватимуться за вищими цінами. Представник компанія Pfizer ухилився від коментарів.