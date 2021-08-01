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"Динамо" забиває чотири "сухих" м’ячі "Вересу"

Неділя, 1 серпня 2021, 21:49
Динамо забиває чотири сухих м’ячі Вересу
Фото FC Dynamo Kyiv

Київське "Динамо" у матчі другого української Прем’єр-Ліги з рахунком 4:0 розгромило рівненський "Верес".

Гра з "Вересом" пройшла у Києві на НСК "Олімпійський" у неділю 1 серпня.

Біло-сині не мали проблем з рівненською командою, і гра фактично була зроблена у перші п’ять хвилин поєдинку.

На четвертій хвилині після подачі кутового Денис Попов ударом головою у кут воріт відкрив рахунок – 1:0. Через дві хвилини у ворота "Вереса" залетів ще один м’яч.

Олександр Тимчик з флангу подав у штрафний майданчик, де Денис Гармаш ударом головою поцілив у той же кут воріт – 2:0.

Рівненська команда провела кілька перспективних контратак у першій половині матчу, але без ударів у площину воріт.

На 42-й хвилині рахунок став розгромним. Тимчик забіг у штрафну гостей і ударом у ближній від голкіпера кут воріт забив третій гол у цій зустрічі – 3:0.

Другий тайм нічого не змінив у цій грі. "Динамо" майже постійно атакувало, а "Верес" намагався вибігати у швидку контратаку.

На 82-й хвилині команда з Рівного навіть забила гол, що був скасований через офсайд.

На 86-й хвилині Віктор Циганков поставив крапку у поєдинку. Півзахисник "Динамо" був збитий у штрафному майданчику "Вереса" і суддя призначив пенальті.

З 11-ти метрів Циганков легко переграв воротаря "Вереса" – 4:0.

Інші матчі 2 туру УПЛ завершилися з такими результатами: "Львів" – "Шахтар" – 3:0, "Колос" – "Металіст 1925" - 1:0, "Минай" – "Олександрія" – 1:0, "Чорноморець" – "Дніпро-1" – 0:3, "Маріуполь" – "Десна" – 1:2, "Ворскла" – "Рух" – 2:0.

Передісторія:

  • Матч 1 туру "Динамо" – "Минай" був перенесений на 11 серпня.

Микола Аврамчук для УП

"Українська правда" у Threads

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