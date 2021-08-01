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США не планують повертатися до локдауну

Неділя, 1 серпня 2021, 22:23
США не планують повертатися до локдауну
Фото bighospitality.co.uk

США не планують оголошувати локдаун, попри зростання кількості випадків зараження штамом коронавірусу "Дельта".

Джерело: головний інфекціоніст США, радник президента з питань медицини Ентоні Фаучі в інтерв'ю телеканалу ABC

Пряма мова Фаучі: "Я не думаю, що ми побачимо локдаун. Я думаю, що у нас достатній відсоток людей (вакцинованих – ред.) у ​​країні – недостатньо, щоб придушити спалах, – але я вірю, що достатньо, щоб не дозволити нам потрапити в ситуацію, в якій ми були минулої зими".

Деталі: При цьому Фаучі прогнозує, що "ситуація погіршиться", оскільки в країні є 100 мільйонів осіб, які не вакциновані. Він пояснив, що ці люди дозволяють вірусу поширюватися , що "в кінцевому підсумку впливає на всіх".

Занепокоєння з приводу коронавірусу зросло цього тижня, оскільки дослідження показали, що домінуючий зараз варіант "Дельта" може поширюватися і серед повністю вакцинованих людей.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАкоронавірускарантин
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