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США та Британія звинуватили Іран в атаці на танкер Mercer Street

Понеділок, 2 серпня 2021, 03:40
США та Британія звинуватили Іран в атаці на танкер Mercer Street

США та Велика Британія заявили, що за атакою на танкер Mercer Street швидше за все стоїть Іран. 

Джерело: заява держсекретаря США Ентоні Блінкена, заява міністра закордонних справ Великої Британії Домініка Рааба, цитує "Інтерфакс-Україна

Пряма мова Рааба: "Ми вважаємо, що атака була вибірковою і цілеспрямованою, і вона була явним порушенням міжнародного права Іраном. Сполучене Королівство дійшло висновку, що дуже ймовірно, 29 липня, в міжнародних водах біля узбережжя Оману Іран атакував судно Mercer Street за допомогою одного або більше безпілотників".

Пряма мова Блінкена: "Вивчивши інформацію, ми впевнені, що цей напад здійснив Іран, в результаті якого було вбито дві людини". 

Деталі: За даними США, на торговельному танкері вибухнув безпілотник, який був нашпигований вибухівкою. 

Наразі США консультуються із іншими державами щодо відповіді на дії Ірану. 

Нагадаємо:

  • Японський танкер Mercer Street атакували 29 липня. Він слідував без грузу із Дар-ес-Салама в Ель-Фуджайру. Атакували його посеред Індійського океану. Тоді загинуло дві людини.

"Українська правда" в Threads

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