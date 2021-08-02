Кількість хворих на COVID-19 за добу зросла на майже 465 тисяч

За минулу добу у світі виявили близько 465 тисяч випадків коронавірусу, померли від ускладнень 7328 хворих.

Джерело: дані порту Worldometers

Деталі: Так, в США зареєстрували понад 40 тисяч нових інфікувань та 424 смерті. В Ірані нарахували понад 32 тисячі позитивних результатів тестів та 366 летальних випадки.

Окрім того, більше 30 тисяч випадків зафіксували в Індонезії. За цей же період там померли 1604 хворих. Велика Британія за добу підтвердила більше 24 тисяч випадків та 65 смертей.

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Загалом, з часу початку пандемії у світі зареєстрували майже 199 млн випадків коронавірусу. Подолали хворобу майже 180 мільйонів хворих, померли – 4,2 млн осіб.