Кількість хворих на COVID-19 за добу зросла на майже 465 тисяч
Понеділок, 2 серпня 2021, 04:52
За минулу добу у світі виявили близько 465 тисяч випадків коронавірусу, померли від ускладнень 7328 хворих.
Джерело: дані порту Worldometers
Деталі: Так, в США зареєстрували понад 40 тисяч нових інфікувань та 424 смерті. В Ірані нарахували понад 32 тисячі позитивних результатів тестів та 366 летальних випадки.
Окрім того, більше 30 тисяч випадків зафіксували в Індонезії. За цей же період там померли 1604 хворих. Велика Британія за добу підтвердила більше 24 тисяч випадків та 65 смертей.
Загалом, з часу початку пандемії у світі зареєстрували майже 199 млн випадків коронавірусу. Подолали хворобу майже 180 мільйонів хворих, померли – 4,2 млн осіб.
Українська правда