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Zoom погодилась виплатити $85 млн через проблеми із приватністю

Понеділок, 2 серпня 2021, 06:05
Zoom погодилась виплатити $85 млн через проблеми із приватністю

Платформа для проведення відеоконференцій Zoom погодилась заплатити $85 мільйонів через проблеми із приватністю. 

Джерело: Reuters

Деталі: Відповідне рішення компанія прийняла через позов, в якому йшлось про те що Zoom порушив права користувачів на приватність, поширивши їх дані для Facebook Google та LinkedIn. Таким чином хакери могли втручатись у відеоконференції.

Попереду – затвердження позиції судом. 

Відповідно до угоди, позивачі мають отримати знижку на 15% на передплату або 25 доларів. 

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