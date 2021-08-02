Ворог 4 рази порушив "тишу" – ООС

1 серпня російські окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню, втрат немає.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Біля Авдіївки збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У напрямку Катеринівки окупанти відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Також неподалік Попасної ворог вів вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Окрім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед українських військових немає.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

Станом на 7 годину ранку, 2 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.