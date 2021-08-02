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За добу в Україні виявили 265 нових хворих на COVID-19

Понеділок, 2 серпня 2021, 08:18
За добу в Україні виявили 265 нових хворих на COVID-19
Ельдар Сарахман, УП

За добу 1 серпня в Україні зафіксовано 265 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Джерело: МОЗ

Деталі: З них дітей – 11, медпрацівників – 1.

За минулу добу: госпіталізували – 385 осіб, було зафіксовано 4 летальних випадки, одужало – 176 людей.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (62), Одеській (30), Тернопільській (30), Вінницькій (21) та Харківській (17) областях.

За добу було протестовано:

◾  методом ПЛР – 8 854 особи,

◾  методом ІФА – 1 776 осіб,

◾  експрес-тестами – 6 417 осіб.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 2 253 534 особи, одужали 2 187 170 осіб; померли 52 955 людей, було проведено ПЛР-тестувань – 11 404 184.

"Українська правда" у Threads

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