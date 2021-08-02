Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

За добу в Україні зробили майже 40 тисяч вакцинацій від COVID-19

Понеділок, 2 серпня 2021, 08:58
За добу в Україні зробили майже 40 тисяч вакцинацій від COVID-19

За добу неділі 1 серпня в Україні проти коронавірусу щепили майже 40 тисяч осіб.

Джерело: МОЗ

Дослівно: "38 080 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 01 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 27 722 людини, повністю імунізовані - 10 672 людини".

Деталі: повідомляється, що протягом доби працювали 207 мобільних бригад, 430 пунктів щеплення та 296 центрів вакцинації.

Вказано, що від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 599 169 людей, з них отримали одну дозу – 3 599 167 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 033 616 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 5 632 783 щеплення.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Останні новини
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
Усі новини...
Реклама: