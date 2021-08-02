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За добу в Україні зробили майже 40 тисяч вакцинацій від COVID-19

Понеділок, 2 серпня 2021, 08:58

За добу неділі 1 серпня в Україні проти коронавірусу щепили майже 40 тисяч осіб.

Джерело: МОЗ

Дослівно: "38 080 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 01 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 27 722 людини, повністю імунізовані - 10 672 людини".

Деталі: повідомляється, що протягом доби працювали 207 мобільних бригад, 430 пунктів щеплення та 296 центрів вакцинації.

Вказано, що від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 599 169 людей, з них отримали одну дозу – 3 599 167 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 033 616 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 5 632 783 щеплення.

Українська правда


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