За добу в Україні зробили майже 40 тисяч вакцинацій від COVID-19

За добу неділі 1 серпня в Україні проти коронавірусу щепили майже 40 тисяч осіб.

Джерело: МОЗ

Дослівно: "38 080 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 01 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 27 722 людини, повністю імунізовані - 10 672 людини".

Деталі: повідомляється, що протягом доби працювали 207 мобільних бригад, 430 пунктів щеплення та 296 центрів вакцинації.

Вказано, що від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 599 169 людей, з них отримали одну дозу – 3 599 167 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 033 616 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 5 632 783 щеплення.