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Україна буде змушена впроваджувати обмеження для невакцинованих - Радуцький

Понеділок, 2 серпня 2021, 09:53
Україна буде змушена впроваджувати обмеження для невакцинованих - Радуцький

Україна найближчим часом буде змушена впроваджувати обмеження для невакцинованих громадян, каже глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

Джерело: Радуцький у Facebook

Деталі: За словами Радуцького, Україна згодом буде вимушена запроваджувати обмеження для невакцинованих громадян. МОЗ вже анонсував, що у випадку погіршення епідеміологічної ситуації працювати будуть школи, де вакциновано не менше 80%  вчителів (на даний час щеплена лише половина педагогів від загальної кількості).

Пряма мова: "На мою думку, аналогічні обмеження логічно запровадити для транспортників, підприємств громадського харчування та комерційних або комунальних структур, співробітники яких безпосередньо контактують з населенням. Хворий водій маршрутки інфікує аж ніяк не менше людей, ніж вчитель.

Ми в Україні не говоримо про обов'язкову вакцинацію, ніхто не має права змушувати людину вакцинуватись. Але цілком справедливо вимагати, щоб роботу, яка передбачає контакт з великою кількістю людей, виконували вакциновані співробітники.

Ще місяць тому в нас був дефіцит препаратів для щеплення. Але на позаминулому тижні ми отримали більше 2 млн. вакцин, на минулому тижні більше 2.5 млн. Вакцинація відкрита для всіх бажаючих. Підприємствам пропонуємо подавати заявку, замовляти мобільну бригаду і вакцинувати співробітників просто на робочому місці.

Тому тепер кожен вирішує сам – дозвілля і повноцінна робота або вимушені обмеження на час чергової хвилі коронавірусу".

Українська правда

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Теми: Covid-2019коронавірус
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