Через буревій зупинився перетин кордону з Румунією в одному пункті пропуску

Прикордонники попереджають громадян які планують перетинати українсько-угорський кордон про тимчасову зупинку пропуску в пункті "Лужанка – Берегшурань".

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "Пропускні операції у міжнародному пункті пропуску "Лужанка – Берегшурань", що на українсько-угорському кордоні, тимчасово не здійснюються".

Деталі: В ДПСУ пояснють, що припинення пропускних операцій пов’язане з відсутністю електропостачання, яку спричинив буревій, що напередодні пронісся Закарпаттям.

Наразі вживаються заходи для відновлення пропускних операцій.