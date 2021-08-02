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Через буревій зупинився перетин кордону з Румунією в одному пункті пропуску

Понеділок, 2 серпня 2021, 10:34
Через буревій зупинився перетин кордону з Румунією в одному пункті пропуску

Прикордонники попереджають громадян які планують перетинати українсько-угорський кордон про тимчасову зупинку пропуску в пункті "Лужанка – Берегшурань".

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "Пропускні операції у міжнародному пункті пропуску "Лужанка – Берегшурань", що на українсько-угорському кордоні, тимчасово не здійснюються".

Деталі: В ДПСУ пояснють, що припинення пропускних операцій пов’язане з відсутністю електропостачання, яку спричинив буревій, що напередодні пронісся Закарпаттям.

Наразі вживаються заходи для відновлення пропускних операцій.

Українська правда

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Теми: кордонПрикордонна службаРумунія
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