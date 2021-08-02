Через буревій зупинився перетин кордону з Румунією в одному пункті пропуску
Понеділок, 2 серпня 2021, 10:34
Прикордонники попереджають громадян які планують перетинати українсько-угорський кордон про тимчасову зупинку пропуску в пункті "Лужанка – Берегшурань".
Джерело: Державна прикордонна служба
Дослівно: "Пропускні операції у міжнародному пункті пропуску "Лужанка – Берегшурань", що на українсько-угорському кордоні, тимчасово не здійснюються".
Деталі: В ДПСУ пояснють, що припинення пропускних операцій пов’язане з відсутністю електропостачання, яку спричинив буревій, що напередодні пронісся Закарпаттям.
Наразі вживаються заходи для відновлення пропускних операцій.
Українська правда