Низка потягів затримуються через негоду

Укрзалізниця попередила про затримку низки поїздів через негоду на заході України.

Джерело: УЗ в Telegram

Дослівно: "Увага! Через погодні умови на заході Україні низка поїздів Укрзалізниці прямує із запізненням".



Деталі: Станом на 10:30 затримуються поїзди:



№44 Івано-Франківськ – Чернігів (затримка склала 2 години 15 хвилин);

№244 Рахів – Київ (затримка склала 2 години);

№8 Чернівці – Київ (затримка склала 2 години);

№11 Львів – Одеса (затримка склала 2 години);

№14 Солотвино – Київ (затримка склала 1 годину 45 хвилин);

№149 Полтава – Ворохта (затримка склала 1 годину 30 хвилин);

№9 Київ – Маріуполь (затримка склала 1 годину 30 хвилин);

№7 Київ – Чернівці (затримка склала 1 годину 10 хвилин);

№26 Одеса – Рахів (затримка склала 50 хвилин);

№110 Львів – Херсон (затримка склала 40 хвилин).

Також через поломку локомотива у вантажному поїзді на ділянці Вільнянськ-Славгород затримуються поїзди №81 Харків – Новоолексіївка (затримка склала 2 години 40 хвилин) та №9 Київ – Маріуполь (затримка склала 1 годину 20 хвилин).



Безпересадковий вагон Відень – Київ через несприятливі погодні умови в Угорщині затримався по ст. Дебрецен на 5 годин 10 хвилин.