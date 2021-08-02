Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Низка потягів затримуються через негоду

Понеділок, 2 серпня 2021, 10:56
Низка потягів затримуються через негоду
Фото УЗ

Укрзалізниця попередила про затримку низки поїздів через негоду на заході України.

Джерело: УЗ в Telegram

Дослівно: "Увага! Через погодні умови на заході Україні низка поїздів Укрзалізниці прямує із запізненням".

Деталі: Станом на 10:30 затримуються поїзди:

№44 Івано-Франківськ – Чернігів (затримка склала 2 години 15 хвилин);
№244 Рахів – Київ (затримка склала 2 години);
№8 Чернівці – Київ (затримка склала 2 години);
№11 Львів – Одеса (затримка склала 2 години);
№14 Солотвино – Київ (затримка склала 1 годину 45 хвилин);
№149 Полтава – Ворохта (затримка склала 1 годину 30 хвилин);
№9 Київ – Маріуполь (затримка склала 1 годину 30 хвилин);
№7 Київ – Чернівці (затримка склала 1 годину 10 хвилин);
№26 Одеса – Рахів (затримка склала 50 хвилин);
№110 Львів – Херсон (затримка склала 40 хвилин).

Також через поломку локомотива у вантажному поїзді на ділянці Вільнянськ-Славгород затримуються поїзди №81 Харків – Новоолексіївка (затримка склала 2 години 40 хвилин) та №9 Київ – Маріуполь (затримка склала 1 годину 20 хвилин).

Безпересадковий вагон Відень – Київ через несприятливі погодні умови в Угорщині затримався по ст. Дебрецен на 5 годин 10 хвилин.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Укрзалізницяпогода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Укрзалізниця
УЗ у червні на третину наростила перевезення і на чверть – навантаження вантажів
В Укрзалізниці розповіли про тест жіночих купе: кілька квитків продали чоловікам
УЗ запускає оновлений електропоїзд на маршруті Ужгород – Львів
Останні новини
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
Усі новини...
Реклама: