Низка потягів затримуються через негоду
Укрзалізниця попередила про затримку низки поїздів через негоду на заході України.
Джерело: УЗ в Telegram
Дослівно: "Увага! Через погодні умови на заході Україні низка поїздів Укрзалізниці прямує із запізненням".
Деталі: Станом на 10:30 затримуються поїзди:
№44 Івано-Франківськ – Чернігів (затримка склала 2 години 15 хвилин);
№244 Рахів – Київ (затримка склала 2 години);
№8 Чернівці – Київ (затримка склала 2 години);
№11 Львів – Одеса (затримка склала 2 години);
№14 Солотвино – Київ (затримка склала 1 годину 45 хвилин);
№149 Полтава – Ворохта (затримка склала 1 годину 30 хвилин);
№9 Київ – Маріуполь (затримка склала 1 годину 30 хвилин);
№7 Київ – Чернівці (затримка склала 1 годину 10 хвилин);
№26 Одеса – Рахів (затримка склала 50 хвилин);
№110 Львів – Херсон (затримка склала 40 хвилин).
Також через поломку локомотива у вантажному поїзді на ділянці Вільнянськ-Славгород затримуються поїзди №81 Харків – Новоолексіївка (затримка склала 2 години 40 хвилин) та №9 Київ – Маріуполь (затримка склала 1 годину 20 хвилин).
Безпересадковий вагон Відень – Київ через несприятливі погодні умови в Угорщині затримався по ст. Дебрецен на 5 годин 10 хвилин.