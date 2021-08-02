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Білоруська спортсменка Тимановська попросила політичного притулку в Польщі

Понеділок, 2 серпня 2021, 11:02
Білоруська спортсменка Тимановська попросила політичного притулку в Польщі
Фото: Іnstagram

Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська, яку намагалися насильно вивезти з Олімпіади після критики керівництва збірної, подала документи на надання політичного притулку в Польщі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів Олександр Опейкін з Білоруського фонду спортивної солідарності в коментарі виданню "Настоящее время".

"Вона зараз перебуває в Токіо. Вона вже спілкується з Міжнародним олімпійським комітетом і з пресою. Вже подала заяву на надання політичного притулку в Польщі, тому вона вже в дорозі перебуває. З нею все в порядку. Тримається добре, зрозуміло, що це стресова ситуація не тільки для спортсмена, але і людини - опинитися під таким тиском. Це молода дівчина, на яку чинили тиск дорослі досвідчені функціонери", - сказав Опейкін.

Він також зазначив, що дівчина побоювалася повертатися до Мінська, бо її показали в сюжетах "пропагандистських каналів".

"Її намагалися зняти зі змагань не з якихось об'єктивних і реальних причин, по здоров'ю або щось ще, це був чисто адміністративний наказ", - додав Опейкін.

Нагадаємо, легкоатлетка з Білорусі Христина Тимановська, яка перебуває на Олімпіаді в Токіо, заявила, що її силою відвезли в аеропорт після того, як вона поскаржилася на національних тренерів, і попросила міжнародного захисту.

Після цього спортсменці запропонували допомогу Польща та Чехія.

Теми: БілорусьспортПольщаскандал
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