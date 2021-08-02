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Український корабель прибув до Румунії на міжнародні протимінні навчання

Понеділок, 2 серпня 2021, 11:13
ФОТО ВМС ЗСУ

Зведений підрозділ Військово-Морських Сил Збройних сил України прибув до Румунії для участі в міжнародних протимінних навчаннях "Дайв – 2021".

Джерело: ВМС ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Зведений водолазний підрозділ ВМС ЗСУ на борту пошуково-рятувального судна "Олександр Охрименко" прибув до військово-морської бази Румунії Констанца для участі у багатонаціональному протимінному водолазному навчанні "Дайв – 2021"". 

 
фото ВМС ЗСУ 

Деталі: Наразі учасники розпочали підготовку обладнання до початку навчання, яке розпочнеться 2 серпня за участі представників України, США, Болгарії, Румунії, Грузії та Азербайджану. 

 
фото ВМС ЗСУ 

Повідомляється, що "Дайв – 2021" складатиметься з чотирьох фаз та буде проходити в акваторії Чорного моря в межах територіальних вод Румунії.

 
фото ВМС ЗСУ 

Українська правда


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