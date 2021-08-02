Український корабель прибув до Румунії на міжнародні протимінні навчання
Понеділок, 2 серпня 2021, 11:13
Зведений підрозділ Військово-Морських Сил Збройних сил України прибув до Румунії для участі в міжнародних протимінних навчаннях "Дайв – 2021".
Джерело: ВМС ЗСУ у Facebook
Дослівно: "Зведений водолазний підрозділ ВМС ЗСУ на борту пошуково-рятувального судна "Олександр Охрименко" прибув до військово-морської бази Румунії Констанца для участі у багатонаціональному протимінному водолазному навчанні "Дайв – 2021"".
Деталі: Наразі учасники розпочали підготовку обладнання до початку навчання, яке розпочнеться 2 серпня за участі представників України, США, Болгарії, Румунії, Грузії та Азербайджану.
Повідомляється, що "Дайв – 2021" складатиметься з чотирьох фаз та буде проходити в акваторії Чорного моря в межах територіальних вод Румунії.
Українська правда