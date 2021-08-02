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Довгий вікенд чекає на українців у серпні

Понеділок, 2 серпня 2021, 12:10

В Україні наприкінці серпня очікується один довгий вікенд на чотири вихідних дні з огляду на святкування Дня Незалежності.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: У 2021 році державне свято День Незалежності України (24 серпня) припадає на вівторок. З огляду на це уряд ухвалив рішення зробити понеділок 23 серпня також вихідним днем. Отже, в Україні буде вікенд із 21 до 24 серпня.

Водночас робочий день із понеділка 23 серпня переноситься на суботу 28 серпня.

Теми: святкування


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