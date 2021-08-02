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В Україну прийде свіжість та прохолода

Понеділок, 2 серпня 2021, 12:21

Синоптик прогнозує 3 серпня послаблення спеки у більшості областей України.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Дослівно: "Температура повітря 3-го серпня протягом дня дозволить спокійніше пересуватися вулицями - передбачається +25+28 градусів".

Деталі: Водночас, у західних областях вдень +22+27 градусів. На Сході та Півдні ще затримаються вищі градуси, +29+33-ри.

На сході та південному сході ймовірні короткочасні дощі та грози. Також місцями очікуються дощі в Карпатах.

 

У Києві 3-го серпня температура повітря знизиться і протягом дня становитиме +25+26 градусів. Дощі малоймовірні.

З середи, за словами Діденко, побільшає шансів у короткочасних періодичних дощів з грозами.

Українська правда
Теми: погодаУкраїна


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