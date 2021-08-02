Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Вірменії криміналізували нецензурну лайку, найважча санкція - до 3 місяців в’язниці

Понеділок, 2 серпня 2021, 12:35

У Вірменії Національні збори схвалили закон, який криміналізує вживання нецензурної лексики. Найважчі санкції передбачені за неодноразові публічні образи та образи на адресу публічних діячів. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Радіо Азатутюн".

Закон схвалили 30 липня, в останній день роботи парламенту сьомого скликання.

У кримінальний кодекс додали статтю "тяжка образа", під якою мають на увазі нецензурну лайку або образу гідності людини "в інший вкрай непристойний спосіб". Такі дії можуть каратися штрафом у розмірі від 100 тисяч до пів мільйона драмів (від близько 5,5 тисяч гривень до 27,5 тисяч гривень).

Якщо порушення відбувалося періодично на адресу тієї самої особи, сума штрафу зростає до 1-3 млн драмів або арешту на термін від одного до трьох місяців.

Під публічною діяльністю мають на увазі виконання службових обов’язків, держслужбу, громадську або політичну діяльність, публіцистичну діяльність. Відтак суворіше покарання передбачене за образи на адресу політиків, держслужбовців та журналістів.

Голова парламентської комісії з державно-правових питань Владімір Варданян зазначив, що фактично законодавство впроваджується тимчасово - тому що чинний кримінальний кодекс буде діяти лише до 2022 року. "Якщо за цей рік ми зможемо досягти зрушень, то вносити такі зміни у новий кримінальний кодекс не буде необхідності", - заявив він. 

Критики проєкту наполягали, що він має численні недоліки, зокрема, що буде важко у судовому порядку доводити непристойність певних висловлювань. Варданян на це відповів, що "прокуратура, слідчі органи та кожен громадянин чудово здатні відрізняти різницю між нецензурною лайкою та іншими образами". 

З 2 серпня у Вірменії почав роботу парламент восьмого скликання. За підсумками дострокових виборів партія Нікола Пашиняна "Громадянський договір" має право самостійно сформувати уряд, а Пашинян - знову стати прем’єром. Серед 107 депутатів, "Громадянський договір" має 71 мандат, блоки "Айастан" та "Честь маю" - 29 і 7 мандатів відповідно.

"Українська правда" в Threads

Теми: Вірменія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Вірменія
Вірменська церква в Україні засудила "благословення" на війну вірмен у Росії
У Москві в присутності організатора "тітушок" благословили на війну вірменський батальйон
Прем'єр Вірменії заявив Путіну про бажання обговорити роботу миротворців РФ у Карабаху
Останні новини
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
Усі новини...
Реклама: