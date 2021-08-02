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ДБР отримало дозвіл на спецрозслідування щодо Януковича за розстріли на Майдані

Понеділок, 2 серпня 2021, 13:42

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчого ДБР про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього президента України Віктора Януковича щодо розстрілів на Майдані.

Джерело: Офіс генпрокурора, ОГП в коментарі УП, ДБР

Деталі: Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва 2 серпня 2021 року задовольнив клопотання слідчого ДБР про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування відносно колишнього президента України.

Кримінальне провадження розпочато за підозрою в організації низки тяжких та особливо тяжких насильницьких злочинів, у тому числі умисних вбивств, вчинених стосовно учасників акцій протесту упродовж 18-20 лютого 2014 року в центральній частині Києва.

Експрезидент підозрюється в організації застосування керівництвом та працівниками правоохоронних органів без відповідних підстав і з порушенням норм чинного законодавства спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстрантів у центрі столиці для припинення акцій протесту.

У ДБР кажуть, що це останній з 10 дозволів про здійснення спеціального досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні стосовно колишніх високопосадовців, і це дозволить скерувати обвинувальний акт до суду за спеціальною (заочною) процедурою.

Водночас УП поцікавилася нинішнім рішенням суду у правоохоронців, оскільки право на заочне розслідування дав у 2018 році той самий Печерський суд Києва. У структурі пояснили це низкою причин.

Дослівно ОГП: "Підстави за якими у лютому 2018 року було надано попередній дозвіл на проведення заочного розслідування відносно експрезидента, передбачені п.20-1 перехідних положень КПК України, втратили свою юридичну силу з початком роботи ДБР, а саме з 27.11.2018 року. Окрім того, попередній дозвіл було надано слідчим Генеральної прокуратури – наразі такого органу не існує".

Валентина Романенко, УП
Теми: ЯнуковичЄвромайданДБРОфіс генпрокурора


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