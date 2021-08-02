ДБР отримало дозвіл на спецрозслідування щодо Януковича за розстріли на Майдані

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчого ДБР про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього президента України Віктора Януковича щодо розстрілів на Майдані.

Джерело: Офіс генпрокурора, ОГП в коментарі УП, ДБР

Деталі: Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва 2 серпня 2021 року задовольнив клопотання слідчого ДБР про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування відносно колишнього президента України.

Кримінальне провадження розпочато за підозрою в організації низки тяжких та особливо тяжких насильницьких злочинів, у тому числі умисних вбивств, вчинених стосовно учасників акцій протесту упродовж 18-20 лютого 2014 року в центральній частині Києва.

Експрезидент підозрюється в організації застосування керівництвом та працівниками правоохоронних органів без відповідних підстав і з порушенням норм чинного законодавства спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстрантів у центрі столиці для припинення акцій протесту.

У ДБР кажуть, що це останній з 10 дозволів про здійснення спеціального досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні стосовно колишніх високопосадовців, і це дозволить скерувати обвинувальний акт до суду за спеціальною (заочною) процедурою.

Водночас УП поцікавилася нинішнім рішенням суду у правоохоронців, оскільки право на заочне розслідування дав у 2018 році той самий Печерський суд Києва. У структурі пояснили це низкою причин.

Дослівно ОГП: "Підстави за якими у лютому 2018 року було надано попередній дозвіл на проведення заочного розслідування відносно експрезидента, передбачені п.20-1 перехідних положень КПК України, втратили свою юридичну силу з початком роботи ДБР, а саме з 27.11.2018 року. Окрім того, попередній дозвіл було надано слідчим Генеральної прокуратури – наразі такого органу не існує".