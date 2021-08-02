Польща видала гуманітарну візу білоруській спортсменці Тимановській

Білоруська спортсменка Христина Тимановська, яку намагалися насильно вивезти з Олімпіади після критики керівництва збірної, отримала гуманітарну візу Польщі.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач, пише "Європейська правда".

"Білоруська спортсменка Христина Тимановська вже перебуває у прямому контакті з польськими дипломатами в Токіо. Вона отримала гуманітарну візу. Польща зробить усе можливе, щоб допомогти їй продовжити спортивну кар'єру", - написав Пшидач у Twitter.

Нагадаємо, легкоатлетка з Білорусі Христина Тимановська, яка перебуває на Олімпіаді в Токіо, заявила, що її силою відвезли в аеропорт після того, як вона поскаржилася на національних тренерів, і попросила міжнародного захисту.

Після цього спортсменка прибула в посольство Польщі в Токіо. Повідомлялось, що вона подала документи на надання політичного притулку в Польщі.