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Польща видала гуманітарну візу білоруській спортсменці Тимановській

Понеділок, 2 серпня 2021, 14:00
Польща видала гуманітарну візу білоруській спортсменці Тимановській
Фото: Прессбол

Білоруська спортсменка Христина Тимановська, яку намагалися насильно вивезти з Олімпіади після критики керівництва збірної, отримала гуманітарну візу Польщі.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач, пише "Європейська правда".

"Білоруська спортсменка Христина Тимановська вже перебуває у прямому контакті з польськими дипломатами в Токіо. Вона отримала гуманітарну візу. Польща зробить усе можливе, щоб допомогти їй продовжити спортивну кар'єру", - написав Пшидач у Twitter.

Нагадаємо, легкоатлетка з Білорусі Христина Тимановська, яка перебуває на Олімпіаді в Токіо, заявила, що її силою відвезли в аеропорт після того, як вона поскаржилася на національних тренерів, і попросила міжнародного захисту.

Після цього спортсменка   прибула в посольство Польщі в Токіо. Повідомлялось, що вона подала документи на надання політичного притулку в Польщі.

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьспортПольщаОлімпіадаскандал
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