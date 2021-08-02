"Кримська платформа", парад і дрон-шоу – в ОП розповіли, як святкуватимуть День незалежності

У межах святкування 30-річчя незалежності України відбудеться понад 150 заходів по всій країні, в країні збереться близько 30 делегацій із інших країн та міжнародних організацій.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Для участі у святкуванні Дня Незалежності до України прибудуть сотні іноземних гостей, зокрема лідери держав, представники іноземних урядів і парламентів.

Усього очікується близько 30 делегацій країн та міжнародних організацій.

Святкові заходи триватимуть з 22 до 24 серпня".

Деталі: Відзначається, що за 30 років незалежності Україна подолала надзвичайно багато викликів, тому цьогоріч має гучно заявити про себе всьому світові.

З 22 по 24 серпня по всій країні відбудеться понад 150 події, які будуть об’єднані слоганом "Ти у мене єдина", який символізує бачення незалежності України як мрії.

Зокрема, 22 серпня за участю Зеленського відбудеться вручення відзнаки "Національна легенда України".

23 серпня, у День держпрапора у Черкаській області за участю Зеленського відбудеться урочисте підняття синьо-жовтого стяга.

Урочистості також пройдуть у всіх областях країни. Зокрема фасади будівель Верховної Ради, Національної опери, палацу "Україна", ЦУМу, ТРЦ "Гулівер" у Києві набудуть кольорів держпрапора.

Також у цей день у Києві відбудеться саміт "Кримська платформа", яка об’єднає всі наявні національні та міжнародні зусилля з деокупації українського півострова.

На ньому, крім Зеленського, виступлять голова Верховної Ради, прем’єр-міністр, лідери кримськотатарського народу, глави іноземних делегацій, представники новоствореної експертної мережі Кримської платформи.

Захід складатиметься з чотирьох панелей на теми: політика невизнання та санкцій; безпекові виклики; захист прав людини в тимчасово окупованому Криму; відновлення прав кримськотатарського народу.

Цього ж дня відбудеться саміт перших леді та джентльменів "М’яка сила у новій реальності", який ініціює дружина президента Олена Зеленська. Подія пройде в Національному заповіднику "Софія Київська".

Крім того, 23 серпня запланований святковий концерт для лідерів держав у Національній опері за участю легенд опери та балету.

У День Незалежності, 24 серпня, на центральній вулиці столиці відбудеться святковий парад ЗСУ.

Цього ж дня відбудеться концерт італійського співака Андреа Бочеллі.

Увечері 24 серпня на НСК "Олімпійський" розпочнеться святкове шоу "Незалежність у нашій ДНК. День незалежності країни", у якому візьмуть участь естрадні зірки, артисти опери та балету, а також симфонічний оркестр.

Відзначається, що виконавці "без пауз і зупинок" передаватимуть "естафету" одне одному та створять єдину композицію. Також обіцяють масштабне світлове та дрон-шоу, а завершиться концерт феєрверками.