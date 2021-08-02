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Затримали працівника УДО, який напав на танцівника

Понеділок, 2 серпня 2021, 14:49
Затримали працівника УДО, який напав на танцівника

Правоохоронці затримали чоловіка, який вчинив напад на учасника шоу-балету.

Джерело: Київська міська прокуратура

Дослівно: "За процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримано 28-річного працівника Управління державної охорони України, який підозрюється у нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження місцевому мешканцю".

Деталі: За даними слідства, 1 серпня близько 7:40 ранку поблизу кав’ярні на вулиці Антоновича, 45, між 28-річним працівником УДО та 22-річним танцюристом шоу-балету стався словесний конфлікт, у ході якого затриманий завдав потерпілому сильний удар кулаком у голову, від якого  останній впав на землю. Після цього нападник зник з місця вчинення злочину.

Потерпілого госпіталізували до КНП "Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги" з важкою закритою черепно-мозковою травмою.

Невдовзі правоохоронці встановили особу нападника та затримали його у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Українська правда

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Теми: скандал
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