Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Липень у столиці побив 4 температурні рекорди

Понеділок, 2 серпня 2021, 15:05
Фото КМДА

У Києві впродовж липня зафіксували чотири температурні рекорди.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського 

Дослівно: "У Києві протягом місяця встановлено 4 температурних рекорди. Відмічено 17 днів з максимальною температурою повітря вище +30°С".

Деталі: Середньомісячна температура повітря у липні склала +24,6°С, що на 3,3°С вище за кліматичну норму.

Найхолодніше у столиці було 23 липня – під ранок зафіксували +15°С, а найспекотніше – 29 липня, коли після полудня було +32,6°С.

Опадів випало 63 мм, або 93% кліматичної норми.

Українська правда
Теми: погодаКиїв


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Британія та Іран взаємно викликали дипломатів після атаки на танкер Mercer Street

фото, оновленоУ Києві зник глава Білоруського дому в Україні – організація

США наказали 24 російським дипломатам покинути країну до 3 вересня – посол РФ

Берлін не закриє "Північний потік-2" навіть якщо Путін скористається ним як зброєю – ЗМІ

Новини 2 серпня: обмеження для невакцинованих, доля Чауса

Ватажка бойовиків Безлера судитимуть за катування та вбивства на Донбасі

Усі новини...
погода
В Україну прийде свіжість та прохолода
Синоптики оголосили штормове попередження
Низка потягів затримуються через негоду
Останні новини
06:03
Гейтси офіційно розлучилися — Reuters
05:20
Японське міністерство публічно назвало імена порушників карантину
04:29
Верховний суд Ізраїлю запропонував компроміс між євреями та палестинцями в Шейх-Джаррах
03:35
У квітні-червні серед іноземних туристів в Туреччині найбільше було українців
02:32
У США 70% дорослих зробили щеплення проти COVID-19
01:33
Берлін вперше за 19 років відправив військовий корабель в Південно-Китайське море
00:32
Британія та Іран взаємно викликали дипломатів після атаки на танкер Mercer Street
23:57
фотоУ Туреччині перекинувся автобус з росіянами - четверо загиблих
23:28
фото, оновленоУ Києві зник глава Білоруського дому в Україні – організація
23:13
США наказали 24 російським дипломатам покинути країну до 3 вересня – посол РФ
Усі новини...