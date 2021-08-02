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Липень у столиці побив 4 температурні рекорди

Понеділок, 2 серпня 2021, 15:05
Липень у столиці побив 4 температурні рекорди
Фото КМДА

У Києві впродовж липня зафіксували чотири температурні рекорди.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського 

Дослівно: "У Києві протягом місяця встановлено 4 температурних рекорди. Відмічено 17 днів з максимальною температурою повітря вище +30°С".

Деталі: Середньомісячна температура повітря у липні склала +24,6°С, що на 3,3°С вище за кліматичну норму.

Найхолодніше у столиці було 23 липня – під ранок зафіксували +15°С, а найспекотніше – 29 липня, коли після полудня було +32,6°С.

Опадів випало 63 мм, або 93% кліматичної норми.

Українська правда

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Теми: погодаКиїв
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