Міністр Ляшко закликав українців не пити алкоголь у День незалежності

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко закликав українців не вживати алкоголь під час проведення святкових заходів з нагоди Дня незалежності.

Джерело: Ляшко на всеукраїнському форумі "Україна 30. Імідж України" 2 серпня в Києві, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Не вживайте алкогольні напої. Алкоголь - зло сам по собі. Але велика кількість алкоголю - це зневага надалі чітких прописаних протиепідеміологічних норм. Тому - ніякого алкоголю під час проведення святкових заходів. Після - можливо, трохи з сім'єю" .

Деталі: За словами Ляшка, МОЗ просить українців під час святкування - утриматися від відвідування масових заходів у разі появи симптомів гострої респіраторної вірусної хвороби або COVID-19 ".

Крім того, міністр закликав громадян, які належать до груп ризику, утриматися від відвідування місць масового скупчення людей.

Він також заявив про необхідність дотримується всіх протиепідемічних правил: дистанція, носіння масок, гігієна рук.