В Україні оголосили штормове попередження

У вівторок, 3 серпня, у південних, східних, більшості центральних областей синоптики оголосили штормове попередження через грози, град та шквали 15-20 м/с.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: У вівторок 3 серпня у південних, східних, більшості центральних областей, вдень і на Прикарпатті прогнозують грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

У зв’язку із цим синоптики оголосили штормове попередження (І рівень небезпечності, жовтий).