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В Україні оголосили штормове попередження

Понеділок, 2 серпня 2021, 15:58

У вівторок, 3 серпня, у південних, східних, більшості центральних областей синоптики оголосили штормове попередження через грози, град та шквали 15-20 м/с.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: У вівторок 3 серпня у південних, східних, більшості центральних областей, вдень і на Прикарпатті прогнозують грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

 

У зв’язку із цим синоптики оголосили штормове попередження (І рівень небезпечності, жовтий).

Українська правда
Теми: погодаУкраїна


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