В Україні оголосили штормове попередження
Понеділок, 2 серпня 2021, 15:58
У вівторок, 3 серпня, у південних, східних, більшості центральних областей синоптики оголосили штормове попередження через грози, град та шквали 15-20 м/с.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій
Деталі: У вівторок 3 серпня у південних, східних, більшості центральних областей, вдень і на Прикарпатті прогнозують грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.
У зв’язку із цим синоптики оголосили штормове попередження (І рівень небезпечності, жовтий).
Українська правда