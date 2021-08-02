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З Росії завозили фальшиві ліки на мільйони гривень

Понеділок, 2 серпня 2021, 16:02

Прикордонники викрили багатомільйонну схему контрабанди та фальсифікації лікарських засобів.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Виявили масштабний транснаціональний канал контрабанди через державний кордон України лікарських препаратів з ознаками фальсифікату в рамках кримінального провадження.

На кордоні з РФ у пункті пропуску "Бачівськ" було затримано автомобіль "MAN". В ньому виявили лікарські засоби з ознаками фальсифікату, коробки для ліків та інструкції із застосування до них.

Одночасно в Києві провели обшуки у осіб, роль яких полягала в отриманні контрабандних поставок та подальшому розподіленні отриманої продукції до мережі аптек з метою реалізації. Також відбулися обшуки в аптеках, що залучалися до роздрібної торгівлі лікарськими засобами з ознаками фальсифікату.

Загалом вилучено більше 10 тис. одиниць медичних препаратів понад 1000 найменувань, вартість яких може оцінюватися у мільйони гривень. Усе направлено на проведення відповідних експертних досліджень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 305 (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів), ч. 2 ст. 321-1 (Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів), ч. 3 ст. 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України.

Подальші слідчі дії тривають.

Українська правда
Теми: Прикордонна службаРосія


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