СБУ викрила проросійський осередок "тітушок" Киви

Служба безпеки України запобігла спробам розхитування суспільно-політичної ситуації у східних регіонах України.

Джерело: СБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Під час спецоперації у Харкові, Сєверодонецьку та Лисичанську блоковано діяльність угруповання, причетного до вчинення тяжких злочинів на ідеологічному підґрунті.

Зловмисники діяли під прикриттям громадського об’єднання, яке підконтрольне одному з народних депутатів України.

Спецслужбовці традиційно не дають назв, але за даними джерела УП йдеться про маріонеток нардепа Іллі Киви ""Патріоти за життя".

За даними досудового розслідування, угруповання спеціалізувалося на вчиненні злочинів і провокативних дій, спрямованих на розхитування ситуації в країні.

Встановлено, що у березні цього року лідер групи спільно з її активними учасниками завдав ножем тяжкі тілесні ушкодження ідеологічному опоненту. За задумом "кураторів", дії зловмисників мали призвести до застосування відповідних заходів та спровокувати загострення політичної обстановки і масові порушення громадського порядку.

У ході процесуальних дій за місцями проживання зловмисників та офісному приміщенні громадського об’єднання правоохоронці виявили:

холодну зброю, яку могли використовувати для вчинення тяжких злочинів;

інструкцію з підготовки учасників угруповання до радикальних дій стосовно ідеологічних опонентів;

велику партію канабісу та обладнання для його вирощування.

Наразі слідчі органів безпеки повідомили лідеру угруповання про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії.