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Ватажка бойовиків Безлера судитимуть за катування та вбивства на Донбасі

Понеділок, 2 серпня 2021, 20:42
Ватажка бойовиків Безлера судитимуть за катування та вбивства на Донбасі

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно ватажка одного з незаконних збройних формувань так званої "ДНР" Ігоря Безлера за фактом організації та жорстокого поводження з цивільним населенням та умисного вбивства.

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора

Деталі: За даними слідчих та контррозвідників, у червні 2014 року у Горлівці зловмисник очолив угруповання бойовиків.

Встановлено, що разом зі своїми спільниками він організував та керував викраденням і катуванням місцевого підприємця, якого згодом Безлер і вбив.

Крім того, у липні 2014 року він організував викрадення рядового одного з батальйонів патрульної служби міліції особливого призначення. За наказом ватажка бойовики катували та вбили чоловіка.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за статтею "Порушення законів та звичаїв війни", ці дії є серйозними порушеннями міжнародного гуманітарного права.

За вчинені Безлером злочини передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років, а також від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Довідково: Колишній чільний командир бойовиків російських гібридних сил на Донбасі Ігор Безлер був відомий на прізвисько "Бєс". Цей громадянин Росії, який тривалий час легально жив у Горлівці (за деякими повідомленнями, він міг мати й українське громадянство), за даними українських спецслужб, був співробітником російської військової розвідки, відомої як ГРУ.

У лютому 2014 року Безлер брав участь у силових акціях проросійських сил під час окупації Росією українського Криму, а з квітня до кінця жовтня 2014 року командував одним із загонів бойовиків, який контролював Горлівку і ще кілька міст Донбасу. 

Українська правда
Теми: СБУОфіс генпрокурора
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