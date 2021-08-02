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Берлін не закриє "Північний потік-2" навіть якщо Путін скористається ним як зброєю – ЗМІ

Понеділок, 2 серпня 2021, 21:48

Німеччина не має наміру закривати "Північний потік -2", навіть якщо президент РФ спробує використати спірний газопровід як геополітичну зброю.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на представників німецького уряду, знайомих з планами, передає "Європейська правда".

Замість того, щоб націлюватись на прямі газові зв'язки з Росією, уряд зосередиться на санкціях загальноєвропейського масштабу, що є складнішим шляхом для помсти Кремлю, заявили неназвані чиновники.

Президент США Джо Байден намагався змусити німців вжити конкретні кроки, якщо Путін захоче скористатися газопроводом для підриву суверенітету України.

Представник уряду Меркель підтвердив, що Німеччина зобов’язана вжити заходів у разі неправильного використання трубопроводу, але відмовився уточнювати, яких саме.

Зауваження німецьких чиновників можуть посилити критиків Байдена в Конгресі. Республіканці Сенату погрожували заблокувати двох кандидатів у казначейство Байдена, якщо адміністрація не відновить санкції, спрямовані на зупинення проєкту "Північний потік-2".

Підхід Берліна, ймовірно, збережеться навіть після того, як Меркель піде з посади після виборів 26 вересня. Підтримка російського газопроводу спостерігається серед усього політичного спектра, за винятком "Зелених".

Як повідомлялося, США і Німеччина раніше узгодили спільну позицію щодо "Північного потоку-2". Президент США Джо Байден наприкінці липня знову заявив, що з приходом до влади нічого не зміг зробити для того, щоб зупинити будівництво газопроводу, оскільки його завершення вже перебувало у фінальній стадії.

Проєктна компанія Nord Stream 2 AG повідомила напередодні, що наразі газопровід завершено на 99%.

Теми: Північний потік-2НімеччинаПутін


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