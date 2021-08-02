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У Росії ув’язнили "агента СБУ" за нібито контрабанду запчастин до ЗРК

Понеділок, 2 серпня 2021, 22:41
У Росії ув’язнили агента СБУ за нібито контрабанду запчастин до ЗРК
скріншот

Суд у Росії засудив українця до трьох років та чотирьох місяців ув’язнення після того, як визнав його винним у спробі перевезення частин російського ракетного комплексу в Україну.

Джерело: ТАСС, «Радіо Свобода»

Деталі: В ФСБ запевняють, що засуджений громадянин України нібито намагався вивезти з Росії компоненти до зенітно-ракетному комплексу і його затримали на гарячому.

У повідомленнях російських засобів інформації про вирок Йошкар-Олинського міського суду в Республіці Марій Ел не розкривається особу чоловіка.

При цьому росіяни стверджують, що він був "пов'язаний зі Службою безпеки України" і навіть нібито мав відповідні документи при собі.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіяполітв'язні
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