США наказали 24 російським дипломатам покинути країну до 3 вересня – посол РФ

Посол Росії в США Анатолій Антонов заявив, що Вашингтон попросив 24 російських дипломатів покинути країну до 3 вересня після закінчення терміну дії їхніх віз.

Про це він сказав в інтерв’ю National Interest, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Антонов не уточнив, чи викликаний запит США якоюсь конкретною суперечкою.

"Майже всі вони залишаться без заміни, тому що Вашингтон різко посилив процедури видачі віз", - сказав посол.

Крім того, розповів посол, американська влада скасовує чинні візи дружин і дітей співробітників без пояснення причин.

"Широко поширені затримки в оновленні минулих віз також націлені на видавлювання російських дипломатичних працівників з країни", - заявив Антонов.

Москва і Вашингтон давно розходяться в різних питаннях.

Напруженість дещо послабилася після того, як Байден зустрівся з Путіним на переговорах 16 червня, що навіть призвело до повернення грошей деяких іноземних інвесторів у російські державні облігації.

"Ми сподіваємося, що здоровий глузд переможе, і ми зможемо нормалізувати життя російських та американських дипломатів у США та Росії за принципом взаємності", - сказав Антонов.

Антонов також висловив сподівання, що нещодавно розпочатий діалог між США та Росією з питань кібербезпеки продовжиться.