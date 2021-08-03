У США 70% дорослих зробили щеплення проти COVID-19

У США 70% дорослих отримали по дозі вакцини проти COVID-19.

Джерело: дані Центрів США з контролю і профілактики захворювань, Reuters, ABC News

Деталі: Мова йде про приблизно 180,7 млн американців.

Зазначається, що лідером з вакцинації серед штатів є Вермонт, де понад 86% дорослих жителів отримали одне щеплення.

Водночас, дюжина штатів, майже всі з яких розташовані на півдні, не подолала позначку в 60% вакцинованих дорослих. Згідно з даними, в Міссісіпі найнижчий відсоток дорослих, які зробили один укол - 50%.

Координатор Білого дому з реагування на COVID-19 Джефф Зіентс заявив, що три мільйони американців отримали свою першу вакцину за останній тиждень.

Водночас, за останній тиждень у США збільшилася кількість госпіталізацій і смертей від COVID-19. За словами Зіентса, випадки заражень сконцентровані в спільнотах з низькими показниками вакцинації. Він зазначив, що кожен третій випадок у країні був минулого тижня у Флориді і Техасі.

Директорка Центру з контролю і профілактики захворювань США доктор Рошель Валенська повідомила, що станом на суботу в США зареєстрували 72 тисячі нових випадків COVID-19 в день - на 44% більше, ніж попереднього тижня. Цей показник перевищує пікове значення, встановлене в США влітку 2020 року. За словами Валенської, кількість госпіталізацій збільшилася на 41%, а кількість смертей - до 300 в день, тобто на 25%.

Наразі США є лідером у світі за захворюваністю на COVID-19. За даними Worldometers, 1 серпня у країні виявили щонайменше 48,7 тисяч хворих.

Нагадаємо: На початку травня президент США Джо Байден заявив про наміри вакцинувати від коронавірусу 70% дорослих американців до 4 липня - Дня незалежності США.