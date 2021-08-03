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У квітні-червні серед іноземних туристів в Туреччині найбільше було українців

Вівторок, 3 серпня 2021, 03:35
У квітні-червні серед іноземних туристів в Туреччині найбільше було українців

У квітні-червні 2021 року найбільше  іноземних туристів в Туреччині були з України - 349,196 тисяч осіб.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на національний о статистичний  інституту Туреччини TurkStat

Деталі: На другому місці громадяни Німеччини - 236,3 тисяч. З Росії, Ірану та Болгарії прибуло понад як по 100 тисяч осіб.

Загалом країну в квітні-червні відвідали понад 4 млн туристів – це на 56% більше рівня першого кварталу 2021 року. Уточнюється, що в другому кварталі виручка туристичного сектора Туреччини зросла на 22,5% перевищивши  $3 млрд в порівнянні з $2,4 млрд в попередньому кварталі.

Іноземні туристи принесли Туреччини 75% від загального доходу в туристичному секторі. Решта припадає на громадян Туреччини, які проживають за кордоном.

Близько $2,5 млрд від всієї виручки припадає на туристів, які подорожують самостійно, $566 млн -  на групові тури.

Нагадаємо: З 29 квітня по 17 травня в Туреччині запроваджували жорсткі коронавірусні обмеження. Міністр культури і туризму Туреччини Нурі Ерсой заявив, що обмеження не торкнуться туристів з інших країн.

"Українська правда" у Threads

Теми: Туреччинатуризм
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