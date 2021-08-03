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Найближчим десятиліттям у світі народиться на 5 млн дівчаток менше — дослідження

Вівторок, 3 серпня 2021, 07:15
Найближчим десятиліттям у світі народиться на 5 млн дівчаток менше — дослідження

Найближчими 10 роками у світі буде народжуватися на 4,7 млн дівчаток менше – у зв’язку з селективною за ознакою статі практикою в країнах з культурними уподобаннями щодо потомства чоловічої статі.

Джерело: AFP з посиланням на дослідження даних, опубліковане в медичному журналі BMJ, про більш ніж три мільярди народжень за останні 50 років

Деталі: Дослідники проаналізували 12 країн, де співвідношення чоловіків і жінок збільшилося з 1970 року, і ще 17 країн, де це співвідношення могло збільшитися через соціальні або культурні тенденції.

Відтак, дослідники змоделювали два сценарії.

За сценарієм 1, до 2030 року в країнах буде менше на 4,7 мільйона народжених дівчаток. У сценарії 2 до 2100 року в усьому світі це число зросло до більш ніж 22 мільйонів.

Дослідження засвідчило, що прогнозоване скорочення числа народжених дівчаток призведе до надлишку молодих чоловіків приблизно в однієї третини світового населення до 2030 року, що, як зазначається, може призвести до посилення антигромадської поведінки і насильства.

Число абортів за статевою ознакою зростає протягом останніх 40 років в країнах Південно-Східної Європи, а також в Південній і Східній Азії, з ще не визначеними демографічними наслідками.

Теми: діти
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