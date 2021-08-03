За добу в Україні зробили більше 125 тисяч щеплень від COVID
Вівторок, 3 серпня 2021, 08:57
За минулу добу 125 161 людину вакцинували проти COVID-19 в Україні.
Джерело: МОЗ
Деталі: Одну дозу отримали 70 344 людини, повністю імунізовано - 54 817 людей.
Протягом доби працювали: 751 мобільна бригада, 2 174 пункти щеплення; 251 центр вакцинації.
Повідомляється, що від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 669 513 людини, з них отримали одну дозу – 3 669 511 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 088 433 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом проведено 5 757 944 щеплення.
Українська правда