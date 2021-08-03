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За добу в Україні зробили більше 125 тисяч щеплень від COVID

Вівторок, 3 серпня 2021, 08:57

За минулу добу 125 161 людину вакцинували проти COVID-19 в Україні.

Джерело: МОЗ

Деталі: Одну дозу отримали 70 344 людини, повністю імунізовано - 54 817 людей.

Протягом доби працювали: 751 мобільна бригада, 2 174 пункти щеплення; 251 центр вакцинації.

Повідомляється, що від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 669 513 людини, з них отримали одну дозу – 3 669 511 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 088 433 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 5 757 944 щеплення.

Українська правда


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