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Блінкен назвав неприпустимими дії режиму Лукашенка щодо спортсменки Тимановської

Вівторок, 3 серпня 2021, 09:24
Блінкен назвав неприпустимими дії режиму Лукашенка щодо спортсменки Тимановської

Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав неприпустимою ситуацію з білоруською спортсменкою Христиною Тимановською, яку силоміць намагалися вивезти з Олімпійських ігор у Токіо.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Блінкен написав у Twitter.

"Режим Лукашенка прагнув здійснити ще один акт транснаціональних репресій: спробу змусити спортсменку Христину Тимановську залишити Олімпіаду просто за те, що вона скористалася правом на свободу слова. Такі дії порушують олімпійський дух, є образою основних прав і неприпустимі", - написав Блінкен.

Нагадаємо, легкоатлетка з Білорусі Христина Тимановська, яка перебуває на Олімпіаді в Токіо, заявила, що її силою відвезли в аеропорт після того, як вона поскаржилася на національних тренерів, і попросила міжнародного захисту.

Після цього спортсменка прибула в посольство Польщі в Токіо.

Пізніше стало відомо, що Тимановська отримала гуманітарну візу Польщі і зможе подати заяву на політичний притулок. Її чоловік виїхав до України.

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