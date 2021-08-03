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В Ірані – новий президент

Вівторок, 3 серпня 2021, 11:17
В Ірані – новий президент
Ібрагім Раісі. Фото tehrantimes.com

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї затвердив Ібрахіма Раїсі президентом країни, інавгурація відбудеться 5 серпня.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на газету Tehran Times

Пряма мова Хаменеї: "Я підтримую перемогу досвідченого, невтомного, компетентного, популярного вченого Худжат аль-Іслам валь-муслімін Саїд Ібрахіма Раїсі, і я призначаю його президентом Ісламської Республіки Іран".

Деталі: Інавгурація Раїсі в іранському парламенті відбудеться 5 серпня.

Напередодні представник президії меджлісу Ірану Незам ад-Дін Мусаві заявив, що на церемонії інавгурації будуть присутні 115 представників від 73 держав.

Зокрема 10 президентів, 20 спікерів парламенту, 11 глав МЗС, 10 інших міністрів, послів президентів, а також парламентські делегації.

Передісторія:

  • Президентські вибори в Ірані відбулися 18 червня. Перемогу здобув Ібрагім Раїсі. Явка на виборах президента була рекордно низькою для країни.

"Українська правда" в Threads

Теми: Іранвиборипрезидент
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