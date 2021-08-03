Крим повернеться додому, питання тільки часу – Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що Крим звільниться від окупації, і всі його жителі повернуться додому – питання тільки часу.

Джерело: Зеленський в ефірі телеканалу "Дім"

Пряма мова: "Ті люди, які окупували, вони ніколи не будуть любити Крим так, як любимо його ми. Для тебе ця природа унікальна, для тебе це море – це дитинство, для тебе ці рапани – смачні. Вони не будуть тут. Їх покоління рости тут не будуть. І діти їх тут не перебувають, і вмирати вони за нашу землю не будуть.

Це ніколи не буде російською територією. Просто ніколи. Неможливо це. Та хоч перепишіть історію, хоч всі міста переназвіть. Хоч зітріть історію – неможливо це. Усі вони (кримчани – ред.) повернуться до себе додому. Питання часу".

Деталі: Зеленський додав, що люди, які люблять Україну – вони українці, а ті, хто не любить, – просто "гості, мандрівники", і почуття того, що це "твоя земля, твоя дитинство" прищепити неможливо.

Президент згадав, як він ходив на Ай-Петрі з друзями, як намагався здивувати майбутню дружину, стрибаючи зі скелі, зазначивши, що він у Криму "жив".

"Це моя земля. Це не їхня земля", – підсумував Зеленський.