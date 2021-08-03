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Зеленський підписав два ключові для судової реформи закони

Вівторок, 3 серпня 2021, 13:06
Зеленський підписав два ключові для судової реформи закони

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про реформування Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) 3711-д, який Рада після вето прийняла повторно з поправками від президента, та №5068 - щодо реформування Вищої ради правосуддя (ВРП).  

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані картки законопроєктів на сайті Верховної ради. 

Зазначається, що обидва проєкти повернули з підписом президента 3 серпня.

Обидва проєкти вважаються ключовими для судової реформи. 

В середині червня посли країн Групи семи та ЄС зверталися до Зеленського з персональним листом, в якому переконували його у необхідності внесення змін до законопроєктів щодо реформування ВРП та ВККС.

Після першого прийняття Зеленський наклав вето на законопроєкт про ВККС через суперечливість його статей про вагу голосу міжнародних експертів і повернув його зі своїми пропозиціями. 

13 липня Верховна рада підтримала проєкт повторно, залишивши ключовий голос у Конкурсній комісії до ВККС за міжнародними експертами.

14 липня Рада прийняла в цілому законопроєкт щодо реформування Вищої ради правосуддя №5068 з усіма критично важливими правками, в тому числі з ключовим голосом незалежних міжнародних експертів в Етичній раді.

ЄС і США привітали ухвалення законів.

Детальніше читайте у статті: Від аргументів до компліментів: як G7 намагається зупинити судову катастрофу в Україні

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийсудреформи
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